Athlétique, technique et grand de taille, Sofyan Amrabat a tout pour séduire. Son talent a fait de lui l’un des joueurs les plus suivis du championnat des Pays-Bas avant de s’envoler pour l’Italie. Aujourd’hui, c’est l’un des joueurs clé de la Fiorentina.

Il est surtout un milieu de terrain aux multiples qualités. C’est le joueur qui ne compte pas ses efforts et n’hésite pas à combler les vides. Il est à la fois aussi bien efficace en récupération qu’en relance. Sofyan déborde d’énergie et ne lâche pas son adversaire jusqu’à récupérer le ballon.

Voici cinq choses que vous ne connaissez peut-être pas sur Sofyan Amrabat:

Des débuts mitigés, mais prometteurs

Frère cadet de Noureddine Amrabat, Sofyan a fait ses débuts à l’âge de dix-huit ans lors d’un match d’Eredivisie opposant son club Utrecht au Vitesse Arnhem. Il avait remplacé Kristoffer Peterson en cours de jeu. S’il ne s’est pas rapidement distingué, c’est en raison de la forte concurrence en équipe première. En toute une saison (2014-2015), il n’a joué que quatre fois. Fin 2014, il reçoit sa première titularisation en Coupe des Pays-Bas face à Achilles. Il délivre une passe décisive sur le dernier but inscrit par Patrick Joosten (victoire, 0-5). Trois jours plus tard, il entre en jeu à la mi-temps en remplaçant Yassin Ayoub et délivre aussi une passe décisive. Il finit par devenir un membre clé de l’effectif en 2017 grâce à sa ténacité et sa persévérance.

Un joueur toujours adulé

Amrabat a été élu joueur du mois avec la Fiorentina. Ses performances d’ailleurs sont constamment saluées par les supporters de la Viola. Son jeu parvient facilement à séduire le public. En 2020, il a également été désigné par les fans de son ancien club, Hellas Verone, comme joueur de la saison. Le milieu de terrain a même devancé son coéquipier Mattia Zaccagno et Lazovic.

Un palmarès assez riche

Formé au FC Utrecht, il fait ses débuts professionnels en 2014 et atteint la finale de la Coupe des Pays-Bas en 2016. Élu meilleur talent du club, il s’engage au Feyenoord Rotterdam en 2017, remporte la Supercoupe des Pays-Bas et la Coupe des Pays-Bas en 2018. Transféré au Club Bruges, il remporte le championnat en 2020.

Le 3e joueur le mieux payé de la Fiorentina

L’international Marocain Sofyane figure parmi les joueurs les mieux payés de la Fiorentina. Il occupe en effet la troisième place du barème des salaires, avec un montant de 2 millions d’euros par saison, tandis que son concitoyen Youssef pointe à la 12e place avec 700.000 euros pour chaque saison.

Un record peu flatteur

Cette année, Sofyan Amrabat vient d’égaler un triste record dans les cinq grands championnats européens. En écopant de sept cartons jaunes en sept matchs consécutifs en Serie A, il a égalé un vieux record européen. Selon La Gazzetta Sport, seul l’Anglais Joey avait réussi pareille «performance» dans les cinq grands championnats européens, lors de la saison 2014-2015. Le média italien impute ce grand nombre d’avertissements au fait que Sofyan Amrabat est «souvent appelé à résoudre des situations défensives compliquées avec une faute».