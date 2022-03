Remplacé à la 43e minute de jeu du match Maroc-RDC, le gardien de but de l’équipe nationale a été transporté à une clinique de Casablanca pour subir des examens.

Yassine Bounou va bien, rassurent les responsables de l’équipe du Maroc de football. Hospitalisé après sa blessure à la tête, le gardien de but des Lions de l’Atlas a eu la visite du sélectionneur national, Vahid Halilhodzic.

Transféré à une clinique de Casablanca après sa sortie sur blessure, le gardien de but doit rester toutefois sous surveillance médicale, au moins jusqu’à ce mercredi a fait savoir le médecin de l’équipe nationale Abderazzak Hifti, après le coup de sifflet final du match Maroc-RDC (4-1).

Dès la 28e minute de jeu, le joueur de Séville FC a été bousculé par Christian Luyindama dans sa surface, après une intervention sur corner. Touché à l’arcade, sa plaie a été recousue sur la pelouse même. Il est resté au sol plusieurs minutes avant de se relever et de reprendre sa place.

En voulant dégager le ballon, quelques minutes, plus tard, le gardien de but a été victime d’un nouvel accrochage avec le Congolais Cédric Bakambu. Il a finalement été remplacé à la 43e minute de jeu par Munir Mohand Mohamedi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yassine Bounou “BONO” (@bounouyassine_bono)

« Merci à tous pour vos messages !Et félicitations à tous les Marocains pour la qualification. Le Maroc sera présent au Qatar », a écrit Yassine Bounou, dans un message publié dans la soirée sur son Instagram.

Remplacé par Samy Mmaee dès la 9e minute de jeu, Jawad El Yamiq a, lui aussi, été victime d’une blessure, mais à la jambe. « Je tiens à dire qu’hier, je n’ai pas pu continuer le jeu à cause du coup que j’ai reçu. Dieu merci, je n’ai rien de grave, mais aujourd’hui, je vais subir un examen médical », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter :« Le plus important, c’est que nous sommes qualifiés ».