International Espoirs avec la Belgique, Anass Zaroury vient d’être convoqué par Walid Regragui pour le Mondial du Qatar. Il remplace ainsi Amine Harit, blessé avec l’Olympique de Marseille le week-end dernier.

Après la blessure d’Amine Harit, touché au genou ce week-end en Ligue 1, Walid Regragui a décidé de convoquer pour disputer la Coupe du monde 2022, annoncé la FRMF.

السيد وليد الركراكي يوجه الدعوة لانس زروري للمشاركة في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 🇶🇦

🚨 We are pleased to announce that Anass Zaroury will be joining our National Team#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/hF0RLEmER3

