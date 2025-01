Hamza Igamane, ancien joueur de l'AS FAR et nouvelle recrue des Glasgow Rangers.

Hamza Igamane et les Glasgow Rangers vivent actuellement une belle idylle, et le club écossais veut garder aussi longtemps que possible l’attaquant marocain dont les performances séduisent jusqu’en Premier League.

En Ecosse, le nom de Hamza Igamane fait la Une des médias. L’ancien attaquant de l’AS FAR éblouit les experts et les supporters des Glasgow Rangers. Avec un total de 11 buts et 2 passes décisives en 22 rencontres toutes compétitions confondues, il est devenu la star de la Scottish Premiership.

Only guy keeping us happy right now. Hamza Igamane x All Caps 🤝 pic.twitter.com/Co6VV9GIsY — AM (@AndyLM1872) January 7, 2025

Les récentes performances d’Igamane attirent le regard d’autres clubs désirant renforcer leurs effectifs en cette période de mercato. Certains commencent déjà à le faire savoir, à l’instar du club de Premier League Everton. Son aventure en Europe ne fait que commencer et pourrait ainsi se poursuivre dans de prestigieuses écuries du continent.

Profiter tant que ça dure

De quoi inquiéter les fans des Rangers? “C’est normal dans le football. Mais il est primordial de savoir quand le bon moment se présente pour le club et le joueur. Ce sera la même chose pour l’avenir de Hamza, j’en suis persuadé. Mais pas dans un avenir proche”, affirme le coach Philippe Clément.

Le tacticien belge conseille aux supporters de bien profiter de leur joueur marocain tant qu’il est toujours là et de le soutenir sans réserve. “Il faut qu’ils soient attachés à Igamane parce que cela aide aussi le joueur, cela lui donne beaucoup d’énergie et de confiance”, insiste-t-il.

Vu sa forme actuelle, Igamane, qui a atterri à Ibrox l’été dernier en provenance de l’AS FAR, pourrait être convoqué par Walid Regragui lors du prochain rassemblement. Et s’il fait ses preuves sous les couleurs marocaines, sa valeur pourrait connaître une valorisation significative.