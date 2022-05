Kylian Mbappé a justifié dimanche, dans une publication sur les réseaux sociaux, sa décision, annoncée la veille, de prolonger jusqu’en 2025 au Paris Saint-germain et en France.

« Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves », a écrit l’international français sur son compte Twitter.

L’attaquant superstar a également tenu à « remercier le président du Real Madrid Florentino Pérez » qui a tenté de le recruter: « Je me doute de la déception (du Real, NDLR). Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions (contre Liverpool le 28 mai, NDLR), à Paris. Chez moi. »