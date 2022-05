Si son voyage à Madrid début mai continue de faire parler, Kylian Mbappé a tenu à mettre les choses au clair. Dans un entretien accordé à Marca, la star du PSG assure qu’il voulait juste accompagner son ami Achraf Hakimi.

On en sait plus sur le déplacement de Kylian Mbappé à Madrid début mai. L’attaquant du PSG, qui a mis fin samedi à une longue saga de spéculations sur son avenir en annonçant sa décisio, de prolonger jusqu’en 2025 avec son club, avait été aperçu dans un restaurant de la capitale espagnole, le 9 mai dernier, aux côtés de son partenaire Achraf Hakimi.

Cette visite avait alors affolé les médias qui y ont vu une future signature dans le club madrilène. Mais selon le principal intéressé, il n’en était rien.

« J’étais à Madrid parce qu’Achraf m’a dit de s’il te plaît, s’il te plaît, viens à Madrid avec moi. Je le referais probablement », a d’abord expliqué Kylian Mbappé dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, rendu public mardi.

« Je ne suis pas allé à Madrid pour que les gens parlent. Je suis allé avec Achraf dans un vol privé. Nous avons changé nos noms et tout pour que personne ne me voit et puis nous sommes allés au restaurant et quelqu’un l’a raconté. Mais je ne me suis pas dit: oui, je vais à Madrid pour que tout le monde puisse me voir », poursuit celui qui a fini meilleur buteur et passeur de la Ligue 1.

Et de poursuivre: « J’ai fait ce voyage secrètement avec mes amis et Achraf l’a payé pour que mon nom n’apparaisse pas dessus et que personne ne me voit à l’aéroport. Je suis allé à l’hôtel, je me suis détendu, puis je suis allé au restaurant et tout le monde m’a vu. Mais (ce voyage), c’était pour Achraf ».

Le choix de Kylian Mbappé de rester au Paris a été annoncé par plusieurs médias français et espagnols samedi, avant d’être officiellement confirmé dans la soirée. Une décision qui a provoqué des réactions de colère et de déception en Espagne et dans les rangs du Real Madrid, qui convoitait le prodige depuis plusieurs années. Le président de La Liga, Javier Tebas, a même parlé d' »insulte au football ».

« Ce que le PSG est en train de faire pour prolonger Mbappé grâce à de grosses sommes d’argent… après avoir enregistré des pertes de 700 millions d’euros ces dernières saisons et alors qu’il a une masse salariale de 600 millions d’euros est une insulte au football ».