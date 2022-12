A quelques minutes du coup d’envoi du quart de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Maroc et le Portugal, les deux sélections ont dévoilé leurs compositions officielles.

Nayef Aguerd, touché face à l’Espagne, est forfait et c’est Jawad El Yamiq qui joue en défense centrale à sa place. Yahya Attiatallah remplace Noussair Mazraoui dans le couloir gauche.

Le Portugal, lui, joue sans Cristiano :

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira

⏲ It’s TIME: This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag

— Portugal (@selecaoportugal) December 10, 2022