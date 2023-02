Les billets pour le match amical qui opposera les Lions de l’Atlas au Pérou, le 28 mars prochain à Madrid, ont été mis en vente en ligne.

La société en charge de l’organisation du match amical international Maroc-Pérou, programmé pour le 28 mars 2023, a annoncé le début de la vente des billets, indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

L’opération de vente a débuté samedi 18 février, en collaboration avec la FRMF, précise la fédération.

🚨مباراتان وديتان للمنتخب الوطني شهر مارس المقبل أمام كل من منتخب البرازيل و منتخب البيرو

ᴀᴛʟᴀꜱ ʟɪᴏɴꜱ ᴀʀᴇ ʙᴀᴄᴋ 🦁🤩

Atlas Lions will be playing two friendly games against @CBF_Futebol 🇧🇷 in Tangier on March 25 and against @TuFPF 🇵🇪 in Madrid on March 28. pic.twitter.com/VX2YDakAYR

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) February 15, 2023