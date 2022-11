Les billets du match amical que disputeront les Lions de l’Atlas contre la Géorgie, le dernier avant la Coupe du monde 2022, sont déjà disponibles.

Avant de poser les pieds au Qatar pour disputer la Coupe du monde 2022, la sélection nationale marocaine disputera son dernier match international jeudi 17 novembre, aux Émirats arabes unis. Les billets pour assister à cette rencontre amicale sont disponibles à la vente, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les billets sont vendus depuis quelques jours sur Mcsport.shop, et ce à partir de 90 dirhams émiratis, soit près de 263 dirhams marocains.

Le match se jouera dans le stade de Charjah, capitale de l’émirat du même nom. Il débutera à 20h00 (heure locale) et à 17h00 (heure marocaine, GMT+1).

المباراة الودية الأخيرة لأسود الأطلس 🦁 أمام منتخب جورجيا قبل إنطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022

Come support our Atlas Lions on November 17th in UAE, few days before FIFA World Cup Qatar 2022 🇶🇦#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/MPp1ETHuNI

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 14, 2022