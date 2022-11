Le capitaine des Lions de l’Atlas regrette que le but, signé Abdelhamid Sabiri, lors du match contre la Belgique dimanche ne soit pas attribué à ce dernier.

Lors du match Maroc-Belgique dimanche dernier, les Lions de l’Atlas ont marqué leur premier but sur un coup-franc d’Abdelhamid Sabiri. Le nom de Sabiri est affiché pour ce but d’anthologie. Puis, la FIFA a considéré que Romain Saïss a légèrement dévié le ballon et donc, il en est l’auteur.

Une décision que Romain Saïss regrette : « Je souhaite que la FIFA te donne le but que tu as marqué pour tes 26 ans », écrit-il dans une story sur son compte Instagram. Le milieu de terrain fêtait; en effet; ses 26 ans le lendemain du match en question, lundi 28 novembre. Il avait d’ailleurs prédit son but dans une interview avec le média Assahifa.