Après une saison difficile et éprouvante marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, l’Olympique de Khouribga (OCK) a réussi son ascension en D1 de la Botola pro en s’imposant au terme de la 29è et avant-dernière journée de la deuxième division, face à Chabab Riadi Salmi par un but inscrit par Mehdi Neghmi.

Un nouvel exploit qui a mis du baume au cœur des Khouribgis après un duel électrique contre les Salmis et une promotion bien méritée en Botola Pro après une saison 2019-20 pour le moins « cauchemardesque ». Pourtant, l’OCK qui n’est pas descendu en D2 depuis sa montée en toute première fois en division pro en 1995, voit grand !

En tête du classement avec 53è points, ex æquo avec son adversaire du jour, le Chabab Riadi Salmi (53 pts), l’OCK aspire désormais à former une nouvelle équipe qui jouit de toutes les qualités d’une formation d’élite et réécrire l’histoire quand l’équipe avait remporté avec brio le championnat national en 2006-07.

Fondé en 1923, l’Olympique Club de Khouribga, appelé plus couramment Olympique de Khouribga, a également remporté la coupe du Trône en 2005-06 et 2014-15 a été vice-champion du Maroc lors des saisons 1983-84, 1995-96 et 2014-15.

Pas loin du centre ville de Khouribga, quelques supporters de l’OCK, coronavirus oblige, ont tenu à fêter cette montée marathonienne en D1 en moins d’une saison sur la relégation du Club.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre, tous les membres de l’équipe et du staff technique étaient fier de voir l’équipe officiellement promue en première division, a déclaré un supporter de l’OCK, louant le rôle important de l’entraîneur Karkach dans cet exploit.

Cette promotion est le signal fort que l’équipe a appris de ses erreurs du passé, a fait savoir un autre supporter relevant que le plus difficile reste à venir, notamment, s’imposer en tant qu’équipe d’élite et sauvegarder la cohésion et enrôler des joueurs de qualité. Une grande ville comme Khouribga mérite une équipe d’un niveau supérieur, a-t-il souligné.

Mehdi Neghmi avait inscrit le seul but de la rencontre pour les phosphatiers qui vont accompagner le Chabab Riadi Salmi, qui avait assuré son ascension dès la 28è journée.

Avec 14 victoires et 4 défaites, l’OCK a réussi à renouer avec la Botola Pro D1 après une dernière saison plutôt crève-cœur pour les fidèles du Complexe sportif du Phosphate. L’équipe compte à son compteur 53 unités à une journée de la fin de la Botola D2 avec une différence de buts de 13.

Cette nouvelle remontée en D1 de la Botola Pro est le fruit d’une grande cohésion collective mais d’un travail acharné, qui a eu le soutien d’une équipe dirigeante homogène qui a placé l’intérêt du Club au summum de ses priorités.