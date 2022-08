Dans une interview accordée au média bosniaque Reprezentacija.ba, Vahid Halilhodzic revient sur son limogeage du poste de sélectionneur de l’équipe nationale. Il a également déclaré que le Maroc pourrait être la dernière étape de sa carrière d’entraîneur.

Malgré de bons résultats, le coach Vahid Halilhodzic n’emmènera pas les Lions de l’Atlas au Qatar. Dans une interview accordée au média bosniaque Reprezentacija.ba, Vahid Halilhodzic revient sur son renvoi. C’est la troisième fois que l’entraîneur est remercié avant une Coupe du Monde. Ce fut le cas pour la Côte d’Ivoire en 2010, puis le Japon en 2018.

«Tout ce qui s’est passé m’a durement affecté. Alors, suis-je maudit ? Selon les statistiques, je suis l’entraîneur le plus titré de leur histoire. Mais bon, ça n’a pas l’air d’avoir d’importance. (…) Je suis désolé que cela m’arrive pour la troisième fois de ma carrière, d’autant plus que je sais combien de travail et d’efforts, j’ai fournis», a réagi le coach auprès du site Reprezentacija.ba.

Lire aussi : Indemnités de départ de Vahid Halilhodzic: la mise au point de la FRMF

En effet, la Fédération marocaine de football a mis fin au contrat du sanctionner l’entraîneur de 70 ans pour avoir écarté de nombreux joueurs vedettes, y compris et surtout Hakim Ziyech. Halilhodzic est resté ferme sur sa position et n’a pas cédé.

«Je me fiche de ce que les gens vont penser de moi après ça. Je pouvais accepter tout ce qu’ils demandaient et rester à la tête de l’équipe du Maroc. Mais si un sélectionneur permet aux autres de décider à sa place qui jouera et qui devra aller au Mondial, alors il n’est plus sélectionneur. Sa crédibilité face aux joueurs disparaît immédiatement», a expliqué celui qui a atteint les 8es de finale du Mondial 2014 avec l’Algérie.

Le technicien franco-bosniaque annonce avoir plusieurs propositions. «Je n’ai jamais eu autant d’offres. Trois ou quatre équipes nationales viennent de m’appeler, ainsi que plusieurs clubs. Pour le moment, je préfère me reposer. Tout peut arriver. Je peux même mettre fin à ma carrière», affirme-t-il.