À un mois du début de la Coupe du monde, Imran Louza s’est à nouveau blessé. Il n’ira pas au Qatar.

Déjà absent lors du dernier rassemblement, après avoir été opéré suite à une blessure au mois de mai, Imran Louza s’est à nouveau blessé mercredi avec Watford contre Millwall (0-3), en Championship (D2 anglaise). Touché durement à la cheville gauche, il a été évacué sur une civière.

Même si son club anglais n’a pas encore communiqué sur son état, l’international marocain a annoncé son forfait pour la Coupe du Monde du Qatar, peu de temps après, dans un message plein d’émotion. Le milieu de terrain devra subir une opération et sera éloigné des terrains pour au moins six semaines.

Des images dur à encaisser, des nouvelles dur à accepter, mais hier soir, l’un de mes rêves les plus grand s’est envolé.. Je n’ai pas d’autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tout ceux qui crois en moi. Je reviendrais encore plus fort que jamais pic.twitter.com/qGL1REIgCw

