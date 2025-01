Amine Harit pourrait quitter le navire de l’Olympique de Marseille dès ce mercato hivernal. La direction phocéenne semble avoir tranché sur le cas de l’international marocain.

Les choses ne vont plus entre Amine Harit et l’Olympique de Marseille, et le divorce approche à grands pas après plus de 3 ans. En tous cas, c’est ce que recherche l’OM à l’approche du mercato hivernal malgré un début de saison à peu près raisonnable.

Le club, qui entre en phase de dégraissage, compte renflouer ses caisses avec notamment une liste de joueurs sur le départ. Et parmi eux, l’on retrouve notre Lion de l’Atlas Amine Harit, selon Foot Mercato.

Harit a démarré la saison 2024-2025 en tant que titulaire dans les plans de jeu de Roberto De Zerbi avec notamment à son actif 2 buts et 4 passes décisives. Mais ce n’est plus le cas depuis plusieurs journées. En effet, le joueur n’a plus foulé les pelouses depuis son fameux carton rouge lors du classique contre le Paris Saint-Germain (0-3) d’Achraf Hakimi.

Pour rappel, lors d’une interview, le coach de l’OM a lancé un ultimatum à son joueur marocain lui rappelant ainsi ses objectifs offensifs. “Harit, qui a 27, 28, 29 ans, je ne sais pas exactement, il n’a plus le droit de refaire une saison sans inscrire dix buts. Je le pousse, je lui répète ça en permanence”, a fustigé De Zerbi.

Ainsi, l’on pourrait croire que la porte de sortie est grande ouverte pour le milieu offensif et ailier. Surtout après les dernières déclarations du président du club, Pablo Longoria: “Tu dois toujours profiter des opportunités au mercato. Il va y avoir des actions lors du mercato, c’est normal parce qu’il y a des joueurs avec peu de temps de jeu pour qui il faut trouver des solutions.”

Toutefois, Harit pourra toujours rebondir dans le cas où le divorce est consommé. À peine les rumeurs de son départ lancées, des clubs européens seraient déjà en lice pour s’attacher les services de l’international marocain. Foot Mercato source assure que certains ont carrément entamé des discussions avec l’OM. Affaire à suivre.