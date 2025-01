Absent des terrains depuis août dernier suite à une blessure au genou, Chadi Riad amorce son retour progressif à la compétition en rejoignant les U21 de Crystal Palace. Le jeune défenseur central retrouve des sensations et partage son optimisme pour la suite.

Chadi Riad, blessé au genou contre Norwich City en août dernier, est de retour sur le terrain. Aligné avec les U21 de Crystal Palace, il a pris part à deux rencontres, contre Anderlecht et Fulham, accumulant 45 puis 60 minutes de jeu respectivement.

“La récupération se passe bien, grâce à Dieu”, a confié Riad à l’issue du match contre Fulham. “Ce fut un long et difficile processus, mais j’ai pu savourer mes premiers instants sur le terrain avec les U21. Maintenant, je me concentre à 100% pour regagner ma place en équipe première”, confie-t-il dans une récente interview publiée sur le site de Norwich.

Lire aussi: Lions de l’Atlas: Chadi Riad à Crystal Palace, c’est fait!

Chez les U21, le jeune Lion de l’Atlas évolue au sein d’une défense à trois, une configuration similaire à celle de l’équipe première. “C’est très bénéfique de jouer dans ce système, car cela nous prépare, moi et les autres jeunes, à mieux comprendre les attentes du staff technique et à nous adapter rapidement au jeu de l’équipe première.”

Chadi Riad (20) • 23/24 Crystal Palace’s 𝗡𝗘𝗪 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗘𝗥 🦅🇲🇦 pic.twitter.com/vQM7Uf9OEb — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) May 31, 2024

Riad se montre également réfléchi et positif quant à cette étape de sa carrière: “Cette blessure, bien que difficile, a été une occasion d’apprentissage. Elle m’a permis de travailler sur mes points faibles et de revenir plus fort. Chaque joueur aspire à revenir rapidement pour aider son équipe, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Personnellement, je me donne toujours 100% dans tout ce que je fais, que ce soit à l’entraînement ou lors des matchs.”

Lire aussi: Lions de l’Atlas: blessé, Chadi Riad pourrait manquer le prochain rassemblement

Pour le Marocain, ces minutes jouées avec les U21 ne sont qu’une première étape. Avec une motivation intacte et un engagement total, il vise un retour en force avec l’équipe première dans un avenir proche. Une étape qui, il l’espère, marquera le début d’un nouveau chapitre brillant dans sa jeune carrière.

Il s’agit également d’une bonne nouvelle pour Walid Regragui et l’équipe nationale. Depuis sa blessure, le sélectionneur marocain n’a cessé de faire appel à différents profils pour pallier l’absence de Riad, mais aucun joueur appelé n’a vraiment convaincu. L’on pourrait ainsi le retrouver lors du prochain rassemblement des Lions prévu en mars prochain.