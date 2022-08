Pressenti pour être nommé entraîneur adjoint de Walid Regragui, Adil Ramzi n’est pas passé par quatre chemins en affirmant qu’il contactera l’international Marocain Hakim Ziyech pour le « faire briller à nouveau ».

Motif principal du licenciement de Vahid Halilhodzic, Hakim Ziyech pourrait bien revenir en sélection nationale. En tout cas, c’est ce qu’affirme Adil Ramzi une fois sa nomination au poste d’entraineur adjoint est officialisée, dans une interview accordée au média ESPN.

« Hakim est une personne et un joueur fantastique. Donc je serais heureux d’aider à faire en sorte qu’il brille à nouveau », a déclaré Adil Ramzi, actuel entraîneur du Jong PSV.

“Le Maroc me veut immédiatement comme premier assistant. Quel honneur incroyable, parce que c’est mon pays, mais ça fait huit ans que je suis ici au PSV (…). Nous sommes actuellement en négociation et il est possible que je puisse cumuler les deux postes», a-t-il déclaré. « La fédération tient compte du fait qu’il y a six ou sept joueurs des Pays-Bas qui sont éligibles pour la Coupe du monde. Je peux donc jouer un rôle majeur, en plus de mon travail d’entraîneur ».

« J’espère pouvoir vivre l’expérience d’un Mondial, mais seule la combinaison des deux postes serait une option pour moi. Maintenant, c’est à la Fédération de prendre la décision », a renchéri Adil Ramzi.

La Fédération royale marocaine de football n’a toujours pas fait d’annonces officielles, alors que la grand-messe du football approche à grands pas.