Le club anglais de West Ham United a confirmé lundi que Nayef Aguerd a été opéré « avec succès » suite à la blessure à la cheville qu’il a subie lors du match amical de pré-saison ayant opposé son club aux Glasgow Rangers la semaine dernière.

« Le défenseur marocain va maintenant poursuivre sa rééducation à Rush Green avec l’équipe médicale du club », ont souligné les Hammers sans donner de précision quant à la durée d’indisponibilité du joueur de 26 ans.

We can confirm that Nayef Aguerd has had successful surgery on the ankle injury he sustained in our pre-season friendly against Rangers last week.

Wishing you a speedy recovery, @AguerdNayef!

— West Ham United (@WestHam) July 25, 2022