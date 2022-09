Le Real Madrid commence ce mardi une nouvelle édition de la Champions League par un duel face au Celtic à Glasgow.

Champions d’Europe pour la 14e fois de leur histoire en mai, les Merengues, peu chamboulés cet été, débutent leur Ligue des champions 2022-2023 mardi (20h00, heure marocaine) par un déplacement à leur portée sur le terrain du Celtic Glasgow.

Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger… et c’est tout. Alors que le FC Barcelone, Chelsea, le Paris Saint-Germain, Manchester United, City et les plus grands clubs d’Europe se sont lourdement renforcés cet été, le Real a préféré procéder à de simples petits ajustements.

Le plan du club est clair: conserver le même cadre et consolider à la marge l’effectif qui l’a porté vers les sommets d’Espagne et d’Europe la saison passée.

La saison s’accélère aussi pou le PSG ce mardi avec le lancement de sa campagne en Ligue des champions et la réception de la Juventus Turin au Parc des Princes où le trio Messi-Neymar-Mbappé et le nouvel entraîneur sont déjà attendus au tournant.

Avec la fin de l’ère Mauricio Pochettino, la mise en place d’une direction sportive inédite et un mercato très actif, Paris s’est offert un sérieux lifting cet été mais une chose n’a pas varié: la Ligue des champions reste l’objectif suprême des propriétaires qatariens malgré les échecs répétés dans l’épreuve-reine, si on met de côté la finale de 2020 et la demi-finale de 2021.

L’humiliation subie en 8e de finale en mars dernier face au Real Madrid et le scénario catastrophe vécu au match retour (1-0, 1-3) ont ainsi débouché sur des modifications radicales à la tête de l’équipe avec l’intronisation d’une doublette composée de Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (entraîneur).

Mais même si les Parisiens connaissent une entame de championnat presque parfaite (5 victoires et 1 nul en 6 matches, 24 buts inscrits), la feuille de route qui a été assignée aux deux hommes forts du PSG est toujours la même, à savoir briller en C1 et briser ce qui ressemble à un plafond de verre en Europe.