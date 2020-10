Ligue des champions: le Real Madrid et l’Inter Milan tenus en échec

De son côté l’Inter de Milan a été tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach (2-2). Après une première période sans buts, l’attaquant belge de l’Inter Romelu Lukaku a ouvert la marque dans un match très serré. Quelques minutes après, l’Algérien Ramy Bensebaini a permis au club allemand de revenir au score sur penalty.

À cinq minutes de la fin du match, les Allemands passent devant grâce à un joli but de Jonas Hofmann, avant que Lukaku ne remette les pendules à l’heure in extremis.

Le club milanais a annoncé plus tôt dans la journée que l’international marocaine avait été testé positif au Covid-19 et qu’il était d’ores et déjà forfait pour la réception des Allemands pour ce début de campagne européenne. Asymptomatique, le défenseur suivra désormais les procédures énoncées dans le protocole de santé.