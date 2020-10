Ligue des Champions: la demi-finale retour et la finale reportées sine die

« Discussions entre les clubs et les experts de la CAF pour un schéma en harmonie avec les textes et l’intérêt du retour au jeu. A ce stade du dialogue, c’est acté : 1/2 Finale Zamalek Vs Raja reportée. Esprits constructifs de part et d’autre », peut-on lire sur le compte twitter de l’instance africaine.

« (…) Sur requête des autorités d’Egypte, la date de la finale est reportée. Discussions officielles en cours pour trouver la meilleure date possible du calendrier », poursuit la même source.

A l’aller disputé à Casablanca, le Raja s’était incliné sur le score de 1 but à 0.

L’autre ticket pour la finale avait été décroché par les Egyptiens d’Al Ahly, vainqueurs à l’aller (0-2) et au retour (3-1) du Wydad de Casablanca.