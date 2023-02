Quatre mois après la fin des poules, la Ligue des champions revient cette semaine pour le début de la phase finale. Voici les affiches des huitièmes de finale aller prévues les 14 et 15 février.

Hakimi et le PSG vont-ils se ressaisir face au Bayern ?

Après sa défaite samedi contre Monaco (1-3) et son élimination de la Coupe de France, le PSG joue donc sa saison en Ligue des champions. En plein doute, les Parisiens reçoivent ce mardi au Parc des Princes l’équipe du Bayern Munich. Minés par les blessures et les absences ces dernières semaines, le PSG pourra peut-être compter sur Kylian Mbappé. Achraf Hakimi pourra également être titulaire pour ce rendez-vous majeur de l’équipe parisienne. Le Bayern a, lui, enchaîné 3 victoires consécutives en Bundesliga, mais reste sous la pression de l’Union Berlin et du Borussia Dortmund, respectivement à 1 et 3 points du leader munichois. L’équipe allemande traverse actuellement en coulisses une forte zone de turbulences.

AC Milan-Tottenham: duel entre Giroud et Kane…

L’AC Milan et Tottenham, opposés mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions, partagent une ultra-dépendance vis-à-vis de leurs avant-centres: Olivier Giroud et Harry Kane, face à face deux mois après leur duel épique au Mondial-2022. Au Qatar, le match entre les deux buteurs avait tourné en faveur du Français, buteur décisif lors d’un quart de finale équilibré où l’Anglais avait raté un penalty en fin de rencontre, après en avoir mis un autre auparavant (2-1).

Le Mondial s’était moins bien terminé pour le recordman des Bleus (53 buts). Il n’avait plus marqué ensuite et avait été remplacé avant même la pause lors de la finale perdue contre l’Argentine, alors que la France était à la dérive. A l’instar d’un AC Milan insipide qui a enchaîné sept matches sans succès, toutes compétitions confondues, et pris quelques gifles monumentales contre l’Inter Milan (3-0) en Supercoupe d’Italie ou la Lazio (4-0) et Sassuolo (5-2) en championnat.

Chelsea comptera-t-il sur Ziyech face à Dortmund ?

Chelsea affrontera en Allemagne mercredi le Borussia Dortmund en huitième de finale. Neuvième de Premier League, les Blues n’ont remporté qu’un seul match depuis le début d’année. Rongés par les blessures, Chelsea pourra miser notamment sur Hakim Ziyech, dont le transfert au PSG est tombé à l’eau in-extrémis. Graham Potter avait assuré que l’ailier de 29 ans «sera important pour le reste de la saison». Troisième de Bundesliga, Dortmund, lui, n’a enregistré aucune défaite depuis le début de l’année 2023. Les Jaune et Noir s’apprêtent donc à recevoir leurs homologues anglais avec le plein de confiance.

Le Benfica en déplacement à Bruges

Le Club Bruges accueillera le Benfica Lisbonne mercredi soir sur la pelouse du stade Jan Breydel. Le Benfica s’avance naturellement en position de favori. Les Brugeois parviennent difficilement à trouver le chemin des filets en championnat belge et face à la meilleure défense du Portugal, ils risquent d’y laisser des plumes.