Le jeune défenseur marocain, Achraf Laaziri, a prolongé son contrat avec l’Olympique Lyonnais (OL) pour une saison jusqu’au 30 juin 2027, a annoncé mercredi soir le club de Ligue 1.

Agé de 19 ans, l’ancien pensionnaire du Fath Union Sport (FUS) de Rabat s’était engagé pour 4 saisons avec Lyon en juillet dernier. “L’Olympique Lyonnais se félicite de la prolongation d’Achraf Laaziri et rappelle que l’émergence de l’international U20 marocain correspond parfaitement aux attentes que s’étaient fixées à la fois le club et le FUS Rabat, lors de l’officialisation de leur partenariat en novembre 2019”, note l’OL dans un communiqué.

✍ 𝗨𝗻𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗲́𝗲 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲́𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗔𝗰𝗵𝗿𝗮𝗳 𝗟𝗮𝗮𝘇𝗶𝗿𝗶 🇲🇦 Notre jeune défenseur marocain prolonge son contrat pour une saison, soit jusqu’au 30 juin 2027 ! 🤝 Félicitations Achraf 👏🔴🔵#Laaziri2027 — Olympique Lyonnais (@OL) February 15, 2023

Auteur de ses premières minutes avec l’équipe de National 2, Achraf Laaziri a ensuite découvert le groupe professionnel de Laurent Blanc lors des 2 stages à Murcie, puis Dubaï fin 2022, rappelle le club.

Pour sa part, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a souligné qu’Achraf est un joueur prometteur et que « grâce à cette prolongation, on lui donne la possibilité de progresser encore à Lyon ». « C’est également la traduction d’un partenariat fort et innovant avec le FUS Rabat et il nous semblait important de le concrétiser un peu plus. Je tiens à remercier et féliciter le FUS car il a détecté et formé un joueur talentueux, qui est aujourd’hui aux portes du groupe professionnel”, a-t-il souligné.

De son côté, le jeune défenseur s’est dit « très heureux et très fier de prolonger à l’OL ». « Je tiens à remercier le FUS Rabat, qui m’a tout donné, mais aussi l’OL et son président qui ont su me faire confiance en me faisant signer ici. Je me sens vraiment bien à Lyon et j’espère encore progresser », a-t-il assuré. Le latéral gauche marocain était présent dans le groupe lors du 8ème de finale de Coupe de France remporté face à Lille, le 8 février dernier.