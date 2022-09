Grâce à ses deux Brésiliens Vinicius et Rodrygo, le Real Madrid, champion d’Espagne et d’Europe en titre, a dominé le Betis Séville 2-1 samedi pour son premier match au Bernabéu lors de la 4e journée, et reprend seul les commandes de la Liga.

Vinicius a ouvert la marque pour les Madrilènes dès la 9e minute en se glissant entre le défenseur Edgar Gonzalez et le gardien Rui Silva, puis après l’égalisation de Sergio Canales sur une situation de touche (17e), c’est Rodrygo qui a offert la victoire au Real en poussant de manière chanceuse dans les cages le ballon remis en retrait par Fede Valverde (65e), entré en jeu quelques secondes auparavant à la place d’Eduardo Camavinga.

De cette confrontation entre les deux seules équipes qui cumulaient jusque-là trois succès en trois matches, c’est le Real qui est sorti vainqueur.

Les Madrilènes comptent provisoirement six points d’avance sur l’Atlético Madrid (7e, 6 pts) qui se rend chez la Real Sociedad à 18h30, et cinq unités de plus que le FC Barcelone, actuel 3e (7 pts), qui se déplace en soirée (21h00) sur le terrain du Séville FC.

La mauvaise nouvelle pour le Bétis est arrivée juste avant l’égalisation. A la 11e minute, Nabil Fekir a mis le ballon en touche et a rejoint son banc, visiblement touché à l’ischio-jambier de la jambe droite. Il a été remplacé par Luiz Henrique.

Une bien mauvaise nouvelle à deux mois du Mondial (20 novembre – 18 décembre) pour le milieu offensif international français, qui rêvait d’aller au Qatar avec les Bleus, comme il l’avait confié dans un entretien à l’AFP en mars.

Sa dernière sélection remonte à septembre 2020 contre la Croatie.

Le Real, de son côté, aurait pu accroître son avance : Vinicius (19e) ou Karim Benzema (49e) ont eu des ballons de but, mais ne sont pas parvenus à les convertir.

Les hommes de Carlo Ancelotti font toutefois le plein de confiance avant le début de la Ligue des champions mardi (21h00) sur le terrain du Celtic Glasgow.