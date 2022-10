Le Real Madrid a pris le meilleur, ce dimanche 16 octobre, sur son rival le Barça (3-1) au Stade de Santiago Bernabeu de Madrid.

Le Real a ouvert le score sur un contre lancé par Kroo. Vinicius va au bout de son assaut mais but du pied droit sur Ter Stegen. Le ballon revient sur Benzema, qui l’envoie au fond des filets (12e).

Meilleur buteur (27) et deuxième meilleur passeur (12) de la Liga l’an passé, Benzema n’avait plus marqué depuis le 28 août et son doublé inscrit sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (2-1).

À la 35e minute, les merengues partent en attaque avec une action collective. Décalé sur le côté gauche, Ferland Mendy contrôle le ballon, avant de centrer. Près de la surface, Federico Valverde double la mise d’une magnifique frappe du plat du pied.

Le Barça réduit l’écart à vingt minutes de la fin. En avance sur Ferland Mendy au second poteau, Ferran Torres a réussi à concrétiser (83e).

Mais dans le temps additionnel, le Real Madrid s’offre un penalty après un duel entre Rodrygo et Eric Garcia. Fede Valverde était le passeur.

Rodrygo s’avance et ne tremble pas avec son plat du pied droit. Le joueur du Real achève le Barça et marque le 3e but de son équipe (92e).