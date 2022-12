L’ex-international serbe devenu entraîneur Sinisa Mihajlovic est décédé d’une leucémie à l’âge de 53 ans, a annoncé vendredi sa famille dans un communiqué.

Son épouse Arianna et leurs cinq enfants ont déploré dans ce communiqué à l’agence italienne Ansa la « mort injuste et prématurée » du joueur qui a évolué en Italie (AS Rome, Lazio Rome, Sampdoria Gênes et Inter Milan) avant d’être entraîneur à Bologne.

C’était « un homme unique et un professionnel extraordinaire » qui avait annoncé sa maladie à l’été 2019 alors qu’il entraînait Bologne depuis le mois de janvier la même année, ont-ils ajouté.

Lega Serie A is extremely saddened by the passing of Siniša Mihajlović 🙏 @SerieA pic.twitter.com/gIlDnnEysj

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022