L’AS FAR, qui se déplace à Casablanca samedi 21 janvier 2023, pour affronter le Raja à l’occasion de la 14e journée de la Botola D1, ne pourra pas compter sur la présence de ses supporters, interdits de déplacement par un arrêté des autorités locales.

La ville du Casablanca a annoncé jeudi via un arrêté que les supporters de l’AS FAR étaient interdits de déplacement dans le cadre du match de D1 opposant le club militaire au Raja samedi prochain. Plus précisément, ils n’auront pas le droit d’accéder aux abords ni à l’intérieur du stade Mohammed V et ne pourront pas non plus se rendre dans le centre-ville le jour du match.

Dimanche dernier, des incidents ont éclaté à Khouribga pendant une rencontre comptant pour la 12e journée de la Botola, remportée 2 à 0 par l’AS FAR de Rabat face à l’Olympique de Khouribga.

Les suspects, dont deux mineurs, ont été interpellés après des « accrochages » entre supporters à l’intérieur du stade qui ont dégénéré en « jets de pierres », faisant douze blessés dans les rangs des forces de l’ordre, a précisé la DGSN dans un communiqué.