Alors qu’ils devaient rentrer ce lundi au Maroc, les Lions de l’Atlas et le reste de la délégation marocaine qui a fait le déplacement au Qatar ont vu leur vol retour repoussé d’un jour.

Les Lions de l’Atlas n’arriveront finalement pas au Maroc lundi. Alors qu’ils étaient attendus par le peuple marocain aujourd’hui pour célébrer leur exploit au Mondial 2022, Walid Reguragui, les joueurs et le reste du staff de l’équipe nationale devraient arriver mardi au Maroc.

Selon une source à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), l’avion qui transportera la délégation marocaine décollera dans la matinée du mardi 20 décembre. Il devrait atterrir à l’aéroport Rabat-Salé dans l’après-midi, après environ sept heures de vol, apprend-t-on.

Pour l’instant, la FRMF n’a pas encore communiqué officiellement sur l’accueil qui leur sera réservé au Maroc, ni sur d’éventuelles cérémonies de célébrations du parcours historique des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde.

Les Lions de l’Atlas et le sélectionneur Walid Reguragui devraient cependant être reçus d’abord par le roi Mohammed VI.

Le Maroc a fini quatrième dans ce Mondial, après sa défaite samedi face à la Croatie, pour le compte du match de classement.

Après ce match, le roi Mohammed VI a adressé dans la soirée un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale. Le souverain a dit avoir suivi « avec une grande joie et allégresse votre brillant parcours lors de la Coupe du Monde 2022 dans l’Etat du Qatar frère, où vous avez réussi, avec brio et mérite, à atteindre les demi-finales, le premier et le plus retentissant exploit du genre du football marocain, arabe et africain, lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale ».