Le club anglais de Manchester United a annoncé mardi avoir finalisé l’arrivée de l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo pour deux saisons, avec une troisième en option.

« Manchester United est ravi de confirmer la signature de Cristiano Ronaldo avec un contrat de deux ans, et une option d’une année supplémentaire », précise le club mancunien dans un communiqué.

Le montant de ce transfert s’élevait à 15 millions d’euros, payables sur cinq saisons, plus huit millions d’euros en option en fonction des performances sportives du joueur, a ajouté la Juventus Turin, dont le joueur a porté le maillot de 2018 à 2021.

Ronaldo avait marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier séjour en Angleterre, remportant aussi son premier Ballon d’Or et la Ligue des Champions, en plus de trois titres de champion d’Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue.

Le premier match du retour de Ronaldo sous le maillot mancunien devrait être le jour de la réception de Newcastle en Premier League, le 11 septembre, après la trêve internationale.