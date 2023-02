Le Sénégal a remporté, samedi soir, son premier Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en s’imposant aux tirs au but (0-0 ; 5-4) devant l’Algérie.

Au bout de 120 minutes de jeu, les deux équipes étaient à égalité 0-0. L’équipe de football locale du Sénégal a remporté son premier Championnat d’Afrique des Nations en s’imposant samedi 4 février au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger) devant l’Algérie (0-0, tab : 5-4).

Les locaux sénégalais emboitent donc le pas à l’équipe première, vainqueur de sa première CAN, il y a un an.

ANOTHER CONTINENTAL TITLE FOR 🇸🇳

Senegal are the #TotalEnergiesCHAN2022 champions 🏆

The first-ever #TotalEnergiesCHAN title for the Lions of Teranga 🦁 pic.twitter.com/J9ZGLYUpe4

— MARHABA (@CAF_Online) February 4, 2023