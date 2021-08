En effet, le journaliste spécialisé rapporte que Messi a choisi le PSG comme son prochain club avec un accord en cours qui le verrait signer pour la formation parisienne pour deux saisons, avec l’option d’une année supplémentaire.

Et pour convaincre le prodige de rejoindre Paris, le club préparerait, selon les dernières informations relayées par la presse sportive, un salaire net annuel s’élevant à pas moins de 40 millions d’euros, soit 5 millions de plus que son ami Neymar. En tout cas, rien n’est officiel et une rencontre serait prévue ce dimanche afin de finaliser les détails du contrat, qui promet d’être l’un des plus retentissants de l’histoire du football.