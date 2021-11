Après l’annonce de son épouse de vouloir divorcer, Eric Abidal a réagi sur les réseaux sociaux. Une ultime tentative pour convaincre de lui pardonner son infidélité.

«Pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants», a écrit mardi sur instagram Eric Abidal à l’intention de son épouse qui annonçait la veille son intention de demander le divorce. « Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant », a-t-il ajouté, concluant : « Un jour tu me pardonneras ».

Hayet et Eric Abidal sont habitués à laver leur linge sale sur la place publique via messages sur les réseaux sociaux. Si Madame Abidal a tout d’abord annoncé son intention de divorcer de son mari, via un communiqué publié par son avocat, elle a ensuite posté un message sur Instagram sous forme d’une citation : « On pardonne jusqu’à ce que quelque chose s’effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de ne plus penser à quoi que ce soit ».

Tout a commencé par l’agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui le 4 novembre proche de son domicile de Chatou dans les Yvelines. Si dans un premier temps les soupçons se sont portés sur sa coéquipière en club Aminata Diallo, les enquêteurs sont rapidement partis sur la piste d’une querelle amoureuse. C’est alors qu’est apparu le nom de l’ancien international tricolore Éric Abidal avec qui elle entretenait une relation.