Le comité exécutif de la FIFA a statué, ce vendredi 16 décembre, sur le pays devant accueillir la Coupe du monde des clubs. Et c’est le Maroc qui accueillera le prochain Mondial des clubs qui devra avoir lieu entre le 1er et le 11 février 2023, a annoncé le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino.



Annoncé comme favori pour l’accueil de la Coupe du monde des clubs dès hier notamment par le journaliste sportif espagnol, Miguel Ángel Díaz, qui a tweeté hier que le Maroc «semble être choisi pour accueillir» la compétition, le royaume vient de se confirmer comme pays hôte de la prochaine Coupe du monde des clubs, a annoncé le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, lors d’un point de presse à Doha en marge du Mondial Qatar 2022.

Le comité exécutif de la FIFA a tenu une réunion à Doha, ce vendredi 16 décembre, en marge de la Coupe du monde avec, entre autres points sur son ordre du jour, désigner le pays hôte du prochain Mondial des clubs qui devra avoir lieu entre le 2 et le 11 février 2023.

Confirmed ✅

The FIFA Council has announced that Morocco will host the 2022 #ClubWC! 🏆 pic.twitter.com/y6p0EBYovP

— FIFA.com (@FIFAcom) December 16, 2022