Le Raja a arraché une précieuse victoire face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, samedi au stade Larbi Zaouli de Casablanca, propulsant l’AS FAR, vainqueur à Meknès contre Maniema à la tête du groupe B, lors de la 4e journée de la Ligue des Champions CAF 2024-2025.

Les Verts ont ouvert le score à la 2e minute du temps additionnel de la première mi-temps grâce au défenseur Benaissa Benamar.

Les coéquipiers de Mohamed Zrida ont profité de leur supériorité numérique après l’expulsion du milieu de terrain sud-africain Bathuri Aubass à la 40e minute de la première période.

Mamelodi Sundowns 🇿🇦 receive a red card! Bathusi Aubaas is issued a straight red card in Casablanca as Sundowns go down to 10 men against Raja CA 🇲🇦! Big twist in Group B!#TotalEnergiesCAFCL #CAFCL #Sundowns #RabatsenaGape pic.twitter.com/7b7QatAz3o — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) January 4, 2025

Avec cette victoire, le Raja s’est hissé à la troisième place du groupe, avec 4 points, à un seul point de Mamelodi, qui compte 5 points et occupe la deuxième place.

It is 10v10 now in Casablanca! Raja 🇲🇦 have now received a red card to set up a dramatic final stretch of their clash with Mamelodi Sundowns 🇿🇦. Marouane Zila is sent off shortly after coming on. 1-0 Raja with 83 minutes gone.#TotalEnergiesCAFCL #CAFCL #Sundowns #DimaRaja… pic.twitter.com/23DrqlaJAK — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) January 4, 2025

Le Raja a dû terminer la rencontre a dix après l’expulsion de Marouane Zila à la 80e minute

De son côté, l’AS FAR a conforté sa place de leader de la poule B en battant le club congolais Maniema United sur le score de 2 buts à 0, au stade d’Honneur de Meknès.

AS FAR 🇲🇦 double the lead! Maniema Union 🇨🇩 keeper Brunel Efonge makes an error on a free kick from Amine Zouhzouh and it is 2-0 to the hosts at halftime.#TotalEnergiesCAFCL #CAFCL #ASFAR #الجيش_الملكي#مانيما_انيون#الجيش_الملكي_مانيما_انيون#الجيش_الملكي_المغربي pic.twitter.com/LILCi4f1GN — Pan-Africa Football (@PanAfricaFooty) January 4, 2025

Grâce à cette victoire, le RCA, qui n’avait d’autres choix que de gagner, a maintenu ses chances de qualification.