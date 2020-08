LDC: le Bayern Munich explose Barcelone 8-2 et se qualifie pour les demi-finales

Le club catalan a encaissé huit buts (!) face à un Bayern Munich totalement déchaîné et plus que jamais grand favori à la victoire finale de cette édition pas comme les autres de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich a atomisé le FC Barcelone avec un score historique (8-2) lors de l’affiche des quarts de finale de Ligue des champions vendredi à Lisbonne, fonçant vers les demi-finales avec une immense étiquette de favori au sacre.

Le Bayern a marqué quatre buts pendant la première demi-heure, dont un doublé de Thomas Müller (4e, 31e) et deux autres buts d’Ivan Perisic (22e) et Serge Gnabry (28e), avant de poursuivre sa démonstration en seconde période grâce à Joshua Kimmich (63e), Robert Lewandowski (82e) et un doublé de Philippe Coutinho (85e, 89e). En demi-finale mercredi prochain, les Bavarois affronteront Manchester City ou Lyon, opposés samedi lors du dernier quart.

Un statut de grand favori plus que jamais confirmé: le Bayern Munich, en surclassant mercredi 8-2 le FC Barcelone de Lionel Messi en quart de finale de Ligue des champions, a délivré une nouvelle leçon de football, s’affirmant comme l’équipe à battre dans la compétition européenne.

Après avoir dominé l’opposition en Allemagne avec un doublé coupe-championnat et balayé Chelsea au tour précédent (3-0; 4-1), le géant allemand a poursuivi contre Barcelone sa série d’invincibilité en Ligue des champions cette saison, pour un bilan de neuf victoires en neuf matches, 39 buts marqués contre 8 encaissés. Tout simplement monstrueux.