La CAF va examiner l’absence du Maroc, dimanche, au match contre le Soudan à la suite d’une saisie de la Commission d’organisation du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) TotalEnergies Algérie 2022, annonce un communiqué de la CAF.

La Commission d’Organisation du Championnat d’Afrique des Nations (« CHAN ») TotalEnergies Algérie 2022 s’est réunie, lundi 16 janvier à Alger, conformément au règlement de la compétition, au lendemain du match Maroc-Soudan auquel les U23 marocains n’ont pas pris part.

Il a été décidé que le Groupe C sera composé de trois équipes, avec pour conséquence directe la qualification des deux premières équipes pour la phase à élimination directe, indique un communiqué de la CAF.

La Commission d’organisation du CHAN a également saisi l’instance judiciaire compétente de la CAF au sujet de l’absence du Maroc au match prévu hier (dimanche 15 janvier, ndlr) à Constantine contre le Soudan, indique la même source.

Rappelons que le CHAN-2022 se déroule en Algérie sans la participation du champion en titre, le Maroc, et pour cause. Les autorités algériennes n’ont pas confirmé l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, privant ainsi l’équipe nationale U23 de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7e édition du CHAN et défendre son titre.

Alger a, pour rappel, fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.

Lire aussi: Instrumentalisation politique du CHAN: la CAF ouvre une enquête

Outre le refus d’accorder l’autorisation nécessaire à l’avion de l’équipe nationale, la cérémonie d’ouverture a été ternie par des déclarations hostiles au Maroc prononcées, notamment, par le petit-fils Nelson Mandela, qui a appelé à soutenir les séparatistes du polisario.

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a dénoncé, samedi, les « agissements malveillants » et les « manœuvres abjectes » ayant émaillé l’ouverture du CHAN.

Dans un communiqué publié sur son site web, la FRMF s’est indignée du « discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l’organisation des manifestations footballistiques sous l’égide de la Confédération Africaine de Football (CAF) ».

La CAF a de son côté annoncé dimanche qu’elle va «enquêter et examiner les déclarations politiques faites par les responsables du pays hôte du CHAN et leurs invités, afin d’évaluer «si le règlement et les statuts de la CAF et de la FIFA ont été respectés».