L’équipe du Maroc reprend du service aujourd’hui en Kings World Cup Nations. Les protégés d’Ilyas El Maliki affronteront la Colombie pour une place en finale. Voici où et quand suivre la rencontre.

Après avoir battu les Etats-Unis en quarts de finale de la Kings World Cup Nations, Mbark Boussoufa et ses coéquipiers sauront-ils réitérer l’exploit en demi-finale? Ce vendredi, la sélection marocaine affronte la Colombie dans le dernier carré de la compétition qui fait le buzz.

Lire aussi. Kings World Cup Nations: le Maroc, mené par Ilyas El Maliki, au cœur de la hype

Il s’agira du deuxième match de l’équipe présidée par le streamer Ilyas El Maliki contre les Colombiens. Lors de la première journées de Kings World Cup Nations, les représentants du Royaume ont été battus 4-1.

This is going to be fun to watch. Trust us 👀#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/d2BqsmlOYf

— Kings League World (@_KingsWorld) January 10, 2025