L’intérêt des Marocains pour la Kings World Cup Nations prend de plus en plus d’ampleur. Après la qualification du Maroc en demi-finale hier, dans les cafés et sur les réseaux sociaux, l’on ne parle désormais que de l’équipe concoctée par le streamer marocain Ilyas El Maliki.

Le Maroc crée, encore une fois, l’exploit et se qualifie au carré d’or de la Kings World Cup Nations pour sa première participation. Dominée par les Etats-Unis tout au long de la rencontre comptant pour les quarts de finale de la compétition, l’équipe marocaine a égalisé le score dans les dernières secondes du temps réglementaire (7-7).

Double goal for Morocco and we are tied! pic.twitter.com/IJoIDdZPve — Kings League World (@_KingsWorld) January 8, 2025

Puis, lors de la séance des tirs au but, l’ancien Lion de l’Atlas Mbark Boussoufa et ses compatriotes ont réussi à valider leur ticket pour la demi-finale, faisant ainsi revivre à nombre de Marocains les émotions procurées par les Lions de l’Atlas lors du Mondial 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par H24Info (@h24info.ma)

C’est demain vendredi qu’aura lieu la demi-finale contre la Colombie, une équipe que les Marocains connaissent bien pour l’avoir affrontée lors du 1er round. L’équipe d’El Maliki avait alors connu son unique défaite (4-2) de la compétition, contre celle de James Rodriguez. Cette seconde confrontation promet donc.

Lire aussi: Kings World Cup Nations: le Maroc atteint les demi-finales en battant les USA (vidéo)

Au Maroc, l’engouement autour de la Kings World Cup Nations et de l’équipe marocaine y participant ne cesse de croître. Déjà, le streamer Ilyas El Maliki diffuse en direct sur sa chaîne les matches de son équipe. Et ce mercredi, son live a battu un nouveau record: pas moins de 550.000 personnes ont suivi la rencontre sur sa chaîne.

Aussi, comme lors de la Coupe du monde 2022, les cafés du Royaume étaient bondés pour suivre le quart de finale, dont le live était projeté sur les écrans des téléviseurs. L’on entendait les cris de joie des Marocains dans tous les coins de rues à chaque but de l’équipe marocaine.

Même son de cloche sur les réseaux sociaux. Depuis hier, l’on ne parle que de la prestation marocaine en Kings World Cup Nations. Certaines séquences vidéos font encore le tour de la Toile et cumulent des milliers de réactions. Et outre Ilyas El Maliki, des streamers d’autres pays parlent également du Maroc, rajoutant à la hype autour de la compétition.

𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗩𝗥𝗔𝗜 ! 😂❤️ Suite à la victoire face aux USA en Kings League, de nombreux supporters marocains sortent célébrer près du domicile de Ilyas El Maliki ! 🗣️🇲🇦 Le Trophée du Peuple insh’Allah 🏆 pic.twitter.com/IBwHs0R79I — TFT MOROCCO (@TFT_Morocco) January 8, 2025

Vu cet engouement, un nouveau record de spectateurs devrait être établi pour la demi-finale Maroc-Colombie, qui se jouera à partir de 18h00 marocaine. Contrairement à la sélection nationale de Walid Regragui, celle d’El Maliki arrivera-t-elle à s’imposer dans la dernier carré?