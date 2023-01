Le Club des Avocats au Maroc va saisir la commission de discipline de la FIFA pour dénoncer l’instrumentalisation politique de la cérémonie d’ouverture du CHAN 2023 ainsi que les propos racistes scandés à l’encontre du peuple marocain, annonce son président Mourad Elajouti sur Twitter, estimant que la FAF «risque l’exclusion».

Le Club des Avocats au Maroc compte saisir la commission de discipline de la FIFA pour dénoncer les agissements et les manœuvres du régime algérien lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), déclare son président sur son compte Twitter.

Elajouti précise dans sa déclaration que la Fédération algérienne de football (FAF) «risque l’exclusion».

Cette saisie vient conformément à l’alinéa 2 de l’article 52 du code disciplinaire du FIFA, qui dispose que «toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes juridictionnels de la FIFA les comportements qu’elle juge contraires à la réglementation de la FIFA», rappelle Elajouti.

L’avocat, qui a été mandaté par le ministère de la Jeunesse dans l’affaire des maillots de l’équipe nationale algérienne conçus par Adidas et inspirés de l’art du zellige marocain (l’appropriation culturelle), explique que le règlement de la FIFA interdit l’instrumentalisation politique des évènements sportifs.

Selon l’article 60 du règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades, rappelle-t-il, «la promotion ou l’annonce de messages politiques, ou de toute action politique dans l’enceinte ou à proximité du stade et par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite».

Dans la même veine, Me Elajouti précise que l’article 4 des statuts du FIFA, édition de 2022, dispose que « toute discrimination d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes pour des raisons d’origine ethnique, géographique…ou pour toute autre raison est expressément interdite, sous peine de suspension ou d’exclusion.»

À partir de là, il considère que «la Fédération algérienne de football (FAF) est entièrement responsable de ces agissements ignobles» étant donné que «le règlement de la FIFA sur la sûreté et la sécurité des stades condamne toute action provocatrice et agressive et tout discours de racisme».

Le Club des Avocats au Maroc dénonce, également, «le comportement odieux et répugnant d’un mercenaire et pseudo-pétitionnaire sud-africain payé pour faire l’apologie de la haine et du terrorisme». Allusion faite au petit-fils de Mandela, Zwelivelile Mandela, qui a considéré dans une déclaration lors de l’ouverture du CHAN, que le Maroc est un pays «colonisateur».

Notons que le Championnat d’Afrique des joueurs locaux « CHAN-2023 » se déroule en Algérie sans la participation du champion en titre, le Maroc, et pour cause. Les autorités algériennes n’ont pas confirmé l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc (RAM), transporteur officiel des sélections marocaines de football, privant ainsi l’équipe nationale U23 de faire le déplacement à Constantine en Algérie pour disputer la 7è édition du CHAN et défendre son titre.

Alger a, pour rappel, fermé le 22 septembre 2021 son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat.

Le Maroc a condamné samedi des « agissements malveillants » et des « manoeuvres abjectes » à l’ouverture du CHAN vendredi en Algérie. Dans un communiqué, la fédération marocaine de football (FRMF) a fustigé un « discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l’organisation des manifestations footballistiques sous l’égide de la Confédération africaine de football (CAF) ».