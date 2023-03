Hooliganisme: 49 arrestations en marge du match Hassania-Raja

Les opérations de police lancées par les services de sécurité d’Agadir en marge du match de football qui s’est déroulé hier, dimanche 12 mars, entre les équipes du Hassania d’Agadir et du Raja Casablanca, ont abouti à l’arrestation de 49 personnes, dont 34 mineurs, soupçonnées d’être impliqués dans des émeutes sportives et des jets de pierres associés à des pertes matérielles sur des biens publics et privés.

Ces opérations sécuritaires sont intervenues au lendemain de ce match qui a vu quelques émeutes et jets de pierre aux abords du Grand Stade d’Agadir, enregistrant des pertes matérielles subies par sept voitures privées ainsi que deux voitures appartenant à la Sûreté Nationale, en plus de la blessure d’un certain nombre d’éléments des forces publiques.

Les suspects majeurs ont fait l’objet de mesures conservatoires, tandis que les mineurs ont été placés sous observation sous le contrôle du Parquet compétent, afin d’identifier tous les faits délictueux qui leur sont imputés, tandis que les procédures de recherche se poursuivent pour déterminer l’identité du reste des personnes impliquées dans les émeutes qui ont eu lieu.