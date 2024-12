Hakim Ziyech vit l’une des périodes les plus perturbées de sa carrière de footballeur. En froid avec la sélection nationale et en difficulté avec son club Galatasaray, le Lion de l’Atlas se retrouve au cœur de plusieurs polémiques.

Il s’agit là du “downfall” d’un des artisans de l’épopée historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022. Hakim Ziyech, qui a endossé les couleurs du Royaume depuis plusieurs années, vit des moments compliqués sur le plan professionnel. Celui qui était titulaire indiscutable et chouchou de Walid Regragui, se voit aujourd’hui écarté du groupe.

Et en club, il manque cruellement de temps de jeu avec Galatasaray, comme ce fut le cas à Chelsea. Rappelons que, sous la houlette de Thomas Tuchel, le Lion de l’Atlas subissait les foudres et de la presse britannique et des supporters des Blues.

En août 2023, Ziyech a cru voir enfin le bout du tunnel avec une offre de prêt émise par Galatasaray. Le Marocain espérait relancer sa carrière en championnat de Turquie. Après un épatant début de saison, son rendement a décliné petit à petit en raison de certaines blessures. Et rebelote, il manque encore une fois de temps de jeu et sa relation avec le coach, Okan Buruk, semble en pâtir.

En sélection, Walid Regragui a toujours défendu son joueur, et ce, malgré un temps de jeu très limité. Mais ce n’est plus le cas. Récemment, le sélectionneur national n’a pas fait appel au « magicien ». La raison: « Ziyech a presque deux mois sans compétition. Il doit travailler avec son équipe et à partir du moment qu’il atteint son niveau, il sera avec nous », a-t-il expliqué. Qu’est-ce qui a changé depuis Qatar 2022?

Ziyech à un caractère assez spécial. Son ego ne lui a causé que des problèmes avec plusieurs coachs, dont l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas, Vahid Halilhodžić. Et il se serait même fritté avec plusieurs de ses coéquipiers.

Récemment, le joueur s’est retrouvé au cœur de plusieurs polémiques. Fervent soutien de la cause palestinienne, il n’avait pas mâché ses mots en septembre dernier dans une story Instagram, où il a accusé le gouvernement marocain de soutenir le génocide à Gaza. « Mettons les choses au clair! F*ck Israël et tous les autres pays qui soutiennent ce genre de comportement. Mon message est aussi pour le gouvernement de notre propre pays, qui soutient le génocide. Honte à vous, ça suffit. Et pour mes frères et sœurs au Maroc et partout dans le monde: gardez vos voix aussi fortes que possible, je suis avec vous. FREE PALESTINE », avait écrit Ziyech avant de supprimer le message quelques heures plus tard.

Et alors que sa situation au sein du club stambouliote est au plus bas, une discussion du joueur a fuité dans la presse turque, créant un malaise dans le club. Une conversation durant laquelle Ziyech aurait critiqué son coach et son club. « Galatasaray, c’est fini pour moi. Je ne veux pas jouer, je pars en janvier. Je m’en fiche un peu. Qu’ils me laissent tranquille, quoi qu’il arrive. Je regrette déjà d’être venu. Je n’ai jamais vu un entraîneur aussi faible qu’Okan Buruk », ont écrit les journaux en Turquie.

Ses paroles ont soulevé un tollé dans le pays, surtout que l’intéressé n’a pas réagi. Certains croient même que son départ est désormais une certitude. La direction de Galatasaray pousserait même Ziyech vers la porte, surtout que son salaire pèse énormément sur les finances du club. Une offre lui aurait même été proposée pour résilier le contrat, ce que le joueur aurait refusé, selon la presse spécialisée.

Au vu de son passage dans de grands clubs et de son apport dans la sélection nationale, Ziyech plait toujours et son profil intéresse plusieurs clubs. A l’approche du mercato hivernal, qui débutera dans quelques jours, des clubs auraient déjà entamé les négociations pour s’offrir l’ancien capitaine des Lions de l’Atlas. On évoque parmi eux le Stade rennais ou encore le Benfica. Le joueur pourrait également rejoindre le Golfe, où des formations ont déjà montré leur intérêt pour lui il y a quelques mois.