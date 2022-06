Fouzi Lekjaa devrait être réélu sans surprise lors de l’Assemblée générale de la FRMF prévue ce vendredi.

À la tête de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) depuis 2014, Fouzi Lekjaa (52 ans) devrait rester à la tête de l’instance dirigeante du football marocain pour les quatre prochaines années, écrit Al Ahdath Al Maghribiya dans son édition du vendredi 24 juin 2022.

En effet, le natif de Berkane est le seul à avoir présenté sa liste de candidats avant la fin du délai de dépôt des candidatures à la présidence de la FRMF.

Si la loi 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports limite à deux le nombre de mandats à la tête d’une fédération sportive, il y a quelques exceptions, précise le journal. Il s’agit notamment lorsque le poste de l’intéressé “dans l’un des organes exécutifs d’une fédération ou d’une union internationale est lié à son poste dans la fédération concernée”. Ou encore lorsque “sa présidence de la fédération concernée est liée à un intérêt national suprême”, renchérit Al Ahdath.

En juillet 2017, Fouzi Lekjaa est nommé 2e vice-président de la Confédération Africaine de Football, et en mars 2021, il devient le 4e vice-président de la CAF sur décision de vote. Il siège également au Conseil de la FIFA, la plus haute instance du football où il représente le Royaume et le football africain.

En conformité avec les mesures sanitaires en vigueur et sur demande des autorités locales, l’accès au Centre Mohammed VI de football de Maâmora où se tiendra l’assemblée sera conditionné par la présentation d’un pass vaccinal valide ou d’un test PCR négatif ne dépassant les 48 heures. Et c’est valable aussi bien pour les représentants du football qu’aux journalistes.