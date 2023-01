Rappelons que la sélection nationale des moins de 17 ans (U17) de football s’était adjugée son billet pour la phase finale de la coupe d’Afrique des nations de la catégorie, en battant le 14 novembre dernier l’Egypte 2-1 au stade de Rouiba pour le compte de la 3e et dernière journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football, disputée à Alger.

Les Lionceaux avaient dominé la première mi-temps étaient parvenu à scorer à deux reprises à la 7e par le biais de Aymen Ennair, lequel était revenu à la charge peu avant la pause pour signer le doublé (45e+1).

Aymen Amir Abdelaziz avait réussi à réduire le score pour les « pharaons » à la 59e.