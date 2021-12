Le monde du football et la presse en Argentine ont exprimé leur grande émotion et une sincère compassion après le retrait de l’attaquant de la sélection nationale Sergio « Kun » Aguero à cause d’une arythmie cardiaque qui l’éloigne définitivement des terrains de football.

Lors d’une conférence de presse mercredi à Barcelone, le joueur argentin de 33 ans a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière professionnelle après le diagnostic d’une arythmie cardiaque le 30 octobre dernier, faisant savoir que sa santé prime sur sa carrière.

Le premier club avec lequel Aguero avait entamé sa carrière en 2003, « Independiente de Avellaneda » a rendu hommage à son ancien joueur à travers une vidéo retraçant les moments forts de son passage par le club, qui sera sa « maison pour la vie ».

La fédération argentine de football a exprimé sa profonde gratitude à Agüero pour « tant d’années de football, de dribbles, de buts et de joies » avec l’Albiceleste.

« Tu seras à jamais dans le cœur de chaque Argentin » a écrit la fédération à l’adresse de sa désormais ancienne star.

Dans la presse argentine, les titres élogieux se sont multipliés pour Aguero qui quitte la sphère professionnelle après des saisons mémorables à l’Atlético de Madrid (2006-2011), à Manchester City ( 2011-2021) et un bref passage à Barcelone depuis le début de cette saison.

Le quotidien sportif spécialisé Ole a choisi de titrer sur le « message fort de Messi à Aguero » dans lequel il exprime « la douleur » ressentie de voir son compagnon de jeu obligé de partir de la sorte.

Le grand quotidien La Nacion a évoqué le « football heureux d’Aguero qui a fait le bonheur d’innombrables fans », ajoutant que son « talent précoce » au club Independiente l’a amené à s’imposer avec une carrière de 15 ans en Europe et laissé des traces indélébiles dans la sélection argentine.

Même émotion et même compassion sur les réseaux sociaux où les internautes le considèrent comme « l’un des meilleurs footballeurs des dernières années » en Argentine.

Les internautes ont mis en avant son « habilité » au sein de la sélection avec laquelle il a joué trois Coupes du monde et « son charisme inégalé ».