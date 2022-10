L’ambassadrice du Maroc en Hongrie et doyenne du groupe des ambassadeurs arabes, Mme Karima Kabbaj, a rendu rencontré ce jeudi aux joueurs Ryan et Samy Mmaee au stade Groupama Aréna, fief du club Ferencváros TC de Budapest.

La diplomate marocaine était invitée par le club hongrois Ferencváros TC, où évoluent les deux frères marocains. Cette équipe qui actuellement survole le classement du championnat de Hongrie. Mme Kabbaj a souhaité bonne chance aux internationaux marocains avec les Lions de l’Atlas. Nés en Belgique, les frères Mmaee ont, rappelons-le, décidé de défendre les couleurs du Maroc.

Thank you Mr. Pál Orosz, CEO of the #FerencvárosiTornaClub 🇭🇺 for receiving me today, and organising a meeting with my 2 Compatriots, Ryan and Samy Mmaee. I wish all the success to our two players and to all our footbal team 🇲🇦 in their next challenge in 🇶🇦 #RyanMmaee #SamyMmaee pic.twitter.com/isvBGuyW5q

— Morocco in hungary (@AmbMarocBudapes) October 20, 2022