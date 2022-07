Le Maroc et Israël joueront un match amical de football. Reste à fixer la date et le lieu de la rencontre.

L’annonce a été faite dans la matinée de ce mercredi 27 juillet 2022 par Gideon Saar, vice-Premier ministre israélien et ministre de la Justice, sur son compte Twitter.

Cette nouvelle est survenue suite à une réunion entre le responsable israélien et Fouzi Lekjaa, ministre chargé du Budget et, en même temps, président de la Fédération royale marocaine de football.

التقيت قبل دقائق الوزير المغربي المسؤول عن الميزانية السيد فوزي لقجع، والذي هو أيضًا رئيس اتحاد كرة القدم، واتفقنا على إقامة مباراة ودية بين فريقي الشباب في إسرائيل والمغرب 🇲🇦🇮🇱⚽️ pic.twitter.com/NhUotgDlXP — גדעון סער جدعون ساعر (@Gideonsaar2) July 27, 2022

Du côté marocain, aucune information n’a été donnée sur cette rencontre. Et, pour le moment, on ne sait rien des autres détails et surtout la date et le lieu choisis pour ce match amical.

شكراً لك صديقي، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، على كرم الضيافة 🇮🇱🇲🇦 pic.twitter.com/8BDPFntZMR — גדעון סער جدعون ساعر (@Gideonsaar2) July 27, 2022

Gideon Saar se trouve en visite officielle au Maroc à l’invitation de son homologue marocain, Abdellatif Ouahbi.