Le jeune milieu du FC Bacelone, Gavi, a battu samedi un record de la légende argentine de l’équipe catalane, Lionel Messi.

Buteur contre Elche lors de la victoire du Barça contre Elche (3-2) dans un match comptant pour la 18ème journée de la Liga, Gavi est devenu désormais le troisième plus jeune buteur du club à l’âge de 17 ans et 135 jours.L’Argentin, qui détient presque tous les records au Barça, est éjecté du podium de ce record de précocité.

L’Argentin, transféré au PSG, avait réalisé ce record quand il avait encore 17 ans et 331 jours. Les deux premières places de ce classement sont occupées respectivement par Ansu Fati (16 ans et 304 jours) et Bojan (17 ans et 53 jours).