Le gouvernement britannique a autorisé mercredi le rachat du club de football de Chelsea, propriété de l’oligarque russe Roman Abramovitch depuis 2003, par le groupe mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly, a annoncé la ministre des Sports.

« Hier soir, le gouvernement a délivré une licence autorisant la vente du @ChelseaFC. Compte tenu des sanctions que nous avons imposées aux personnes liées à Poutine et à l’invasion sanglante de l’Ukraine, l’avenir à long terme du club ne peut être assuré que par un nouveau propriétaire », a déclaré sur Twitter la ministre britannique de la Culture, des Médias et des Sports, Nadine Dorries.

1/2 Last night the Government issued a licence that permits the sale of @ChelseaFC. Given the sanctions we placed on those linked to Putin and the bloody invasion of Ukraine, the long-term future of the club can only be secured under a new owner.

— Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022