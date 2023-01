Le club anglais de Chelsea a annoncé mercredi l’arrivée de l’attaquant portugais Joao Felix en prêt payant jusqu’à la fin de la saison, en provenance de l’Atletico Madrid, où il a prolongé dans le même temps son contrat jusqu’en 2027, ont indiqué les Colchoneros.

Chelsea, qui était en concurrence avec Manchester United et Arsenal pour attirer le joueur de 23 ans, ne dispose pas d’option d’achat.

Mais les Blues paieront 12 millions d’euros pour le prêt de six mois et prendront en charge la totalité du salaire du joueur, selon la presse anglaise.

Felix est considéré comme l’un des plus gros espoirs du football européen et a remporté en 2019 le titre de « Golden Boy » du jeune joueur le plus prometteur.

Après avoir été sacré champion du Portugal avec Benfica cet été-là, les Madrilènes avaient déboursé 126 millions d’euros pour l’arracher au club lisboète.

Sous les ordres du très rigoureux Diego Simeone, il avait remporté le titre de champion d’Espagne en 2021.

Il compte aussi 28 sélections en équipe nationale, avec laquelle il a inscrit un but et délivré deux passes décisives lors du dernier Mondial au Qatar où le Portugal a été éliminé en quart de finale par le Maroc (1-0).

« Chelsea est l’une des plus grandes équipes au monde et j’espère aider l’équipe à atteindre ses objectifs, donc je suis très heureux d’être ici et très impatient de jouer à Stamford Bridge », a déclaré le joueur, cité dans le communiqué.

Lire aussi: Mondial 2022: Historique. Magnifique. Le Maroc élimine le Portugal (1-0) et va aux demi-finales

« Il s’est entrainé régulièrement et il a eu du temps de jeu, donc d’un point de vue physique, il peut entrer » dans le groupe rapidement, a commenté le coach Graham Potter, en conférence de presse, avant un match en retard de championnat à Fulham, jeudi.

« Il y a toujours une part d’inconnue parce qu’il passe d’un pays à un autre et il y a toujours une période d’adaptation, mais la durée varie au cas par cas et joueur par joueur », a-t-il ajouté.

« Quand je le regarde, je vois un joueur en confiance, capable de s’imposer dans un match, (…) capable de faire des différences dans le dernier tiers et de faire de bonnes passes. Je pense qu’il complète bien ce que l’on a », a conclu le technicien.

Chelsea est actuellement seulement 10e de Premier League, avec 10 points de retard sur la 4e place qualificative pour la Ligue des champions.

Les Blues souffrent d’un manque de réalisme en attaque en raison des prestations décevantes de Pierre-Emerick Aubameyang ou Kai Havertz, alors que Raheem Sterling et Christian Pulisic sont blessés pour plusieurs semaines.