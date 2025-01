Les internationaux marocains évoluant dans les différents championnats européens ont brillé particulièrement ce week-end, à l’image de Hamza Igamane qui a inscrit un hat-trick. H24Info a noté leurs performances.

Scottish Premiership

Hamza Igamane: 9,5/10

Encore une master class de Hamza Igamane. Lors du match opposant Hibernian aux Rangers Glasgow (3-3), hier dimanche, l’ancien joueur de l’AS FAR a inscrit tous les trois buts de son club. Le jeune attaquant marocain, qui a d’ailleurs été nommé homme du match, confirme sa place de joueur clé dans le club alors qu’il a débarqué seulement l’été dernier. En plus de ses réalisations, Igamane a pratiquement réussi tous ses dribbles (3/4). Il est actuellement à 11 buts et 2 passes décisives en 22 matches avec les Rangers.

Hamza Igamane vs Hibernian 𝗮 𝗚𝗘𝗠 💎 pic.twitter.com/uQOXbw3Q8y — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) January 5, 2025

Süper Lig

Youssef En-Nesyri: 8,5/10

En-Nesyri a été le sauveur de Fenerbahçe ce week-end contre Hatayspor (2-1). Grâce à son doublé, le club mené par José Mourinho a sécurisé les 3 points de la rencontre. L’attaquant a été très dangereux devant les cages adverses avec notamment 7 tirs dont 5 cadrés. Alors que des rumeurs sur son départ circulent, ses récentes performances pourraient changer la donne. Depuis son arrivée, il a marqué 11 buts et a livré 2 passes décisives.

Ligue 1

Sofiane Diop: 8/10

Vendredi dernier, Sofiane Diop et l’OGC Nice ont battu Rennes 3-2. Encore une fois, le jeune Marocain de 24 ans a été très important. C’est lui qui a marqué le deuxième but des Niçois sur un tir parfait suite à une erreur du portier adverse. De retour d’une longue absence due à une blessure, Diop prouve qu’il a bel et bien retrouvé son rythme. Avec cette dernière réalisation, le milieu offensif en est à 4 buts et 4 passes décisives. Bientôt un retour en sélection?

🇲🇦 – Sofiane Diop a livré un immense match avec l’OGC Nice ! Après avoir traversé des épreuves et des blessures, il revient au sommet de sa forme. 🔥 pic.twitter.com/hwrTiTsp48 — Tarbouch’s Data📦 (@TarbouchData) January 4, 2025

Trophée des champions

Achraf Hakimi: 7/10

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain d’Achraf Hakimi affrontait en finale du Trophée des champions l’AS Monaco d’Eliesse Ben Seghir. Résultat du match: le vice-capitaine des Lions de l’Atlas a remporté un énième titre avec son club (1-0). Lors de la rencontre, Hakimi a encore fait preuve de son apport défensif et offensif. Il a failli marquer à deux reprises tout en délivrant 2 passes clés. Avec un taux de 88% de passes réussies, le Lion a également remporté 3/4 duels.

La Liga

Abde Ezzalzouli: 7,5/10

Ezzalzouli a encore frappé. Lors de la rencontre Huesca-Betis (0-1), le Marocain a été derrière l’unique but du club. C’est grâce à une de ses passes qu’Isco a pu renverser le match. Pas moins de 4 passes clés ont été servies par l’ailier marocain, qui confirme qu’il est bien de retour dans ses crampons.

¡QUÉ DEFINICIÓN DE ISCO!

¡QUÉ JUGADA DE ABDE EZZALZOULI!pic.twitter.com/4ylkKepHAZ — Football Report (@FootballReprt) January 4, 2025

Superleague

Azzedine Ounahi: 8/10

Avec son nouveau club, Ounahi veut relancer sa carrière. Ce dimanche, le Lion de l’Atlas a confirmé cette ambition. C’est grâce à son but, en dernière minute de jeu, que Panathinaïkos a remporté le match contre PAOK (2-1). Il ne lui a fallu que quelques minutes après son entrée en jeu pour faire la différence. L’on retrouve petit à petit le numéro 8 qui a choqué la planète lors du Mondial 2022.