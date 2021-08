L’attaquant argentin du FC Barcelone Sergio Agüero, arrivé en Catalogne fin mai, s’est blessé au mollet droit et sera absent jusqu’à mi-novembre, a annoncé le club blaugrana lundi dans un communiqué.

« Les examens réalisés par (…) Kun Agüero ont confirmé la blessure tendineuse au mollet interne de la jambe droite. Son temps d’indisponibilité sera d’environ dix semaines », a précisé le Barça.

Le club avait annoncé dimanche la blessure de sa nouvelle recrue, sans détails sur la gravité de la blessure ou la durée d’absence du joueur.

Agüero s’est blessé à l’entraînement et n’était pas présent lors de la conférence de presse d’adieux de son grand ami et compatriote Lionel Messi, avec qui il a remporté la Copa America en juillet. Il n’a pas non plus participé à la victoire des Catalans 3-0 face à la Juventus Turin dimanche soir, dans le cadre du trophée Joan Gamper.

L’Argentin rejoint Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Marc André ter Stegen et Clément Lenglet à l’infirmerie des Blaugranas.